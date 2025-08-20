Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Culture
Littérature

« Haut les têtes » de Gabriel Saillard : un coup de maître contre l’actuel affaissement culturel

Haut les têtes s’impose comme un premier roman aussi brillant qu’engagé. Gabriel Saillard y livre une satire féroce de notre époque, portée par un style érudit et une ambition littéraire rare. À travers le regard d’un avocat parisien désabusé, il convoque Churchill, Clemenceau et l’histoire de France pour défendre la liberté d’expression et dénoncer l’effondrement culturel contemporain.

avec Laurence Biava
author imageLaurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

