« Haut les têtes » de Gabriel Saillard : un coup de maître contre l’actuel affaissement culturel

Haut les têtes s’impose comme un premier roman aussi brillant qu’engagé. Gabriel Saillard y livre une satire féroce de notre époque, portée par un style érudit et une ambition littéraire rare. À travers le regard d’un avocat parisien désabusé, il convoque Churchill, Clemenceau et l’histoire de France pour défendre la liberté d’expression et dénoncer l’effondrement culturel contemporain.