Une bannière indiquant "Boycott Qatar 2022" est exposée dans un stade avant le début d'un match de football de première division allemande de Bundesliga, le 23 octobre 2022.

Plusieurs grandes villes françaises (Paris, Lyon et Marseille) ont décidé de ne pas installer d’écrans géants pour diffuser les rencontres de la Coupe du monde de football au Qatar. Si certains élus évoquent un boycott politique, d’autres municipalités parlent de décisions avant tout économiques.

Atlantico : Avec la coupe du monde au Qatar on voit apparaître des appels au boycott de la part de villes, d’équipes sportives et même de pays. Ces tentatives de boycott sont-elles efficaces ? N’est pas au final qu’une manœuvre de communication ?

Cyrille Bret : par nature un appel au boycott est un acte majeur de communication politique et d’engagement médiatique. Pour une personnalité, une institution ou un pays, il s’agit d’attirer l’attention de l’opinion publique – locale, nationale ou internationale – sur un phénomène, un événement ou un acte. Pour le dénoncer. Ainsi, en 1980, les Etats-Unis ont-ils appelé au boycott des Jeux Olympiques d’été organisés par Moscou. Il s’agissait de condamner, sur la scène mondiale, l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS.

En l’espèce, l’appel au boycott de la Coupe du Monde FIFA organisé par le Qatar reprend la grammaire classique du boycott : dénonciation des conditions d’attribution, d’organisation et de construction de la compétition et de ses infrastructures. L’appel au boycott est un acte de communication politique pour dénoncer la corruption (soupçonnée) et les conditions de travail (avérée) dans le pays organisateur.

Par le passé, les appels au boycott de grands évènements ont-ils déjà été efficaces ? ont-ils déjà suscité un quelconque réel changement ?

Cyrille Bret : tout appel au boycott médiatisé a une efficacité dans le débat public – il alerte. Mais tout appel médiatisé n’a pas nécessairement d’effet sur la participation, la fréquentation ou la présence de délégations sportives. Ainsi, le contre-boycott déclaré par l’URSS pour les Jeux Olympiques d’été à Los Angeles a eu peu d’effet car il n’a pas empêché la participation de plusieurs Etats socialistes ou communistes à la compétition. De même, les appels au boycott des Jeux Olympiques d’hiver en 2020 à Pékin n’ont pas eu d’effet massif : plusieurs Etats ont décidé d’envoyer des délégations sportives mais de ne pas participer aux cérémonies officielles d’ouverture et de clôture des JO à un haut niveau de représentation politique.

À Lire Aussi

Coupe du Monde au Qatar 2022 : le Mondial de tous les dangers

En somme, l’efficacité d’un appel au boycott se mesure, à mon sens, surtout sur sa capacité d’alerte dans l’opinion et sur sa capacité réelle à réduire le nombre de délégations présentes.

Quoi qu’il arrive cette coupe du monde aura lieu, si ces boycotts ne sont pas efficaces ont-ils réellement une utilité ?

Cyrille Bret : évidemment, la compétition se déroulera. Bien sûr, elle sera fortement médiatisée. Certes, elle recevra les délégations sportives qui ont travaillé pendant des années pour se qualifier. Mais les appels au boycott ne seront pas pour autant éclipsés. Ils ont une fonction « tribunicienne » au sens où, comme les tribuns de la plèbe dans la République romaine antique, ils ont un devoir d’alerte et un pouvoir de mobilisation des opinions mais n’ont pas de capacité de blocage.

C’est une évidence déjà manifeste : ce Mondial FIFA est déjà la tribune qui permet de dénoncer les malversations dans le sport professionnel, les aberrations climatiques (climatisation des stades) et surtout le travail forcé des ouvriers dans certains Etats du Golfe. Le niveau de conscience général a été élevé par ces appels au boycott. La compétition est déjà marquée de ce sceau.

N’y a-t-il pas une hypocrisie de la part des États à participer à ce genre de tentatives d’entraves, à quelques semaines de l'événement ?

Cyrille Bret : au contraire, les appels au boycott sont d’autant plus médiatisés qu’ils sont lancés au plus près de la compétition. Encore une fois, l’efficacité de ces appels se mesure à la mobilisation du débat public, pas à la participation. En conséquence, dans la dernière ligne droite avant la compétition, au moment où revenir sur les infrastructures, l’attribution de la compétition, les déplacements des équipes et la sélection des athlètes est devenu impossible, la pression est maximale dans la sphère médiatique. Changer la réalité de la compétition devient impossible. Mais altérer son image est bien plus aisé.

L’appel au boycott est une arme de softpower maniée aujourd’hui non seulement par les comités olympiques nationaux, les fédérations de football ou de ski, les Etats et leurs ministères des sports. Mais – et c’est la tendance émergente – également par des réseaux associatifs mondiaux. Les appels au boycott de cette compétition comme des JO d’hiver de Pékin dernièrement marquent l’émergence de la société civile en matière de sofpower sportif.

À Lire Aussi

Kanye West, out. Russie, Iran sanctionnées, Qatar blacklisté… etc. Et si le capitalisme devenait vertueux ?