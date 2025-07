Atlantico Business

Les aoûtiens débarquent : plus d’un Français sur deux ment sur ses vacances et un tiers est obligé de s’endetter pour se les payer

Plus de la moitié des français a tendance à mentir sur leurs vacances, leurs destinations, les hôtels, les rencontres... c’est toujours plus beau, le plus douloureux c’est qu’un tiers sont obligés de se les payer à crédit.