Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 9 au 15 août

Economieil y a 1 heures
Drapeau Suisse. (Image d'illustration)
Drapeau Suisse. (Image d'illustration) © Reuters
Europe face au miroir suisse

Industrie : la Suisse, ce révélateur en creux du suicide de l’Europe

En 2022, 25,5 % du PIB suisse provenaient encore de l’industrie, des secteurs dits traditionnels devenus champions de l’innovation. État économe, concurrence entre cantons, droit du travail souple et apprentissage dual nourrissent un tissu exportateur solide. À l’inverse, l’UE empile l’uniformité et peine à réformer face à la Chine et à l’Amérique en réindustrialisation. Même sous pression de la politique commerciale américaine, la Suisse garde de la marge. Pour l’Europe, l’heure est au choix: restaurer des avantages compétitifs ou assumer le déclassement.

avec François Garçon
author imageFrançois Garçon

Auteur de "Histoire de la Suisse" (éditions Perrin, 2025) et "France défaillante, Il faut s’inspirer de la Suisse", Ed. L’Artilleur, 2011, prix Aleps du livre libéral 2022, François Garçon a rédigé plusieurs ouvrages sur les mérites de la Suisse (Le modèle Suisse, Perrin – Le Génie des Suisses – Tallandier), et a enseigné pendant plusieurs années à la Sorbonne.

Voir la bio »

Industrie : la Suisse, ce révélateur en creux du suicide de l’Europe

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

EuropeInternationalSociété