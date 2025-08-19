Europe face au miroir suisse

Industrie : la Suisse, ce révélateur en creux du suicide de l’Europe

En 2022, 25,5 % du PIB suisse provenaient encore de l’industrie, des secteurs dits traditionnels devenus champions de l’innovation. État économe, concurrence entre cantons, droit du travail souple et apprentissage dual nourrissent un tissu exportateur solide. À l’inverse, l’UE empile l’uniformité et peine à réformer face à la Chine et à l’Amérique en réindustrialisation. Même sous pression de la politique commerciale américaine, la Suisse garde de la marge. Pour l’Europe, l’heure est au choix: restaurer des avantages compétitifs ou assumer le déclassement.