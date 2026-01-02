©
Ali Khamenei s'adresse à des membres de l'armée de l'air iranienne à Téhéran, le 7 février 2025. (Image d'illustration)
LA REVOLTE GRONDE
2 janvier 2026
Iran : dernier acte avant la chute des mollahs ?
Alors que la contestation s’est propagée à l’ensemble du territoire iranien, et qu’elle pourrait conduire à la chute du régime, les affrontements se sont multipliés, ces derniers jours, dans tout le pays, opposant les manifestants aux forces de l’ordre. Dans plusieurs villes, les protestataires ont appelé au retour du Prince en exil, Reza Pahlavi.
5 min de lecture
MOTS-CLEScorruption , inflation , Iran , Téhéran , mollahs , manifestation , Prince Reza Pahlavi , République islamique
THEMATIQUESInternational
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
