L'ancien président français et député socialiste François Hollande assiste à un rassemblement de la gauche sociale-démocrate à Pontoise, au nord de Paris, le 16 novembre 2025.
RIVAL INSOUPCONNE
2 janvier 2026
Et si le plus grand rival de François Hollande pour 2027 n’était ni Raphaël Glucksmann ni Jean-Luc Mélenchon mais…
François Hollande cherche, après une période de turbulences pour Raphaël Glucksmann, à apparaître comme un recours potentiel pour la famille sociale-démocrate. Mais il pourrait bien avoir un rival insoupçonné.
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
