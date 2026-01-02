POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L'ancien président français et député socialiste François Hollande assiste à un rassemblement de la gauche sociale-démocrate à Pontoise, au nord de Paris, le 16 novembre 2025.

©

L'ancien président français et député socialiste François Hollande assiste à un rassemblement de la gauche sociale-démocrate à Pontoise, au nord de Paris, le 16 novembre 2025.

RIVAL INSOUPCONNE

2 janvier 2026

Et si le plus grand rival de François Hollande pour 2027 n’était ni Raphaël Glucksmann ni Jean-Luc Mélenchon mais…

François Hollande cherche, après une période de turbulences pour Raphaël Glucksmann, à apparaître comme un recours potentiel pour la famille sociale-démocrate. Mais il pourrait bien avoir un rival insoupçonné.

Photo of Raul Magni Berton
Raul Magni Berton Go to Raul Magni Berton page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Raul Magni Berton image
Raul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.