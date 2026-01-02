PASSIONNEMENT RACISTE ?

2 janvier 2026

Mal venu chez les Chtis : l’insoumis Carlos Martens Bilongo s’en prend à la « pauvreté intellectuelle » des gens du Nord

Dans une interview déjà épinglée pour sexisme à l’égard de Rachida Dati, le député Fi développe sa stratégie de prise du pouvoir par « l’entrisme » institutionnel et la démographie, évoquant en outre la « bêtise raciste » des nordistes.