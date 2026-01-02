POLITIQUE
La France a choisi un président immature auquel, toujours à cheval sur son « en même temps », l’absence de boussole servait de boussole.

BILAN 2025

2 janvier 2026

L’année 2025 a révélé la médiocrité de la politique

Ce fut une année sans pudeur. Les rares bonnes mesures de ces dernières années, de la flat tax à 30% sur les revenus mobiliers à la suppression de l’ISF et à la réforme des retraites ont été balayées par la folie des uns et la faiblesse des autres, par la médiocrité de [presque] tous. Et pendant ce temps, la dette s’accroît.

Jean-Philippe Delsol Go to Jean-Philippe Delsol page

Emmanuel Macron , Bilan 2025 , flat tax , ISF , réforme des retraites , Immobilier , Budget

Jean-Philippe Delsol

Jean-Philippe Delsol est avocat, essayiste et président de l’IREF, l'Institut de Recherches Economiques et Fiscale. Il est l'auteur de Civilisation et libre arbitre, (Desclée de Brouwer, 2022).