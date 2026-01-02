©
Cette recomposition politique dont on voit les prémices va connaître en 2026 une nouvelle formulation lors des élections municipales.
2026, année où les élections municipales devraient confirmer la recomposition politique
Avec le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale en cette fin d’année 2025 et celui à venir du projet de budget en début d’année 2026, la situation à l’Assemblée nationale est tout sauf claire en termes de choix politiques.
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.
