PROJECTION 2026

2 janvier 2026

2026, année où les élections municipales devraient confirmer la recomposition politique

Avec le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale en cette fin d’année 2025 et celui à venir du projet de budget en début d’année 2026, la situation à l’Assemblée nationale est tout sauf claire en termes de choix politiques.