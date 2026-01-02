POLITIQUE
Un passager devant un tableau des départs au terminal 2 de l'aéroport international Roissy Charles de Gaulle (CDG), le 12 mai 2025.

©

DESAMOUR

2 janvier 2026

Jamais les Français n’ont autant souhaité quitter la France… mais pourquoi ?

Selon une étude Gallup publiée lundi 22 décembre, la confiance dans les institutions françaises s'effondre en 2025, tandis que le désir de quitter la France atteint un niveau inédit.

Photo of Raul Magni Berton
Photo of Jérôme Besnard
Raul Magni Berton Go to Raul Magni Berton page et Jérôme Besnard Go to Jérôme Besnard page

Français , confiance , institutions , Gallup , sondage , départ , émigration

France
A PROPOS DES AUTEURS
Raul Magni Berton image
Raul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

Jérôme Besnard image
Jérôme Besnard

Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université de Paris.