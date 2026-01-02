©
Un passager devant un tableau des départs au terminal 2 de l'aéroport international Roissy Charles de Gaulle (CDG), le 12 mai 2025.
DESAMOUR
2 janvier 2026
Jamais les Français n’ont autant souhaité quitter la France… mais pourquoi ?
Selon une étude Gallup publiée lundi 22 décembre, la confiance dans les institutions françaises s'effondre en 2025, tandis que le désir de quitter la France atteint un niveau inédit.
8 min de lecture
THEMATIQUESFrance
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université de Paris.
Populaires
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université de Paris.