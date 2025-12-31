POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un ouvrier dans une usine textile de Qingdao, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, le 15 décembre 2025.

©

Un ouvrier dans une usine textile de Qingdao, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, le 15 décembre 2025.

HAUSSES DE SALAIRES

31 décembre 2025

La Chine se lance dans une campagne d’augmentation du salaire minimum par région et voilà pourquoi c’est une révolution pour elle comme pour nous

Près de la moitié des provinces chinoises ont fait le choix de procéder à des augmentations de salaires en 2025.

Photo of Jean-François Di Meglio
Jean-François Di Meglio Go to Jean-François Di Meglio page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Chine , salaire minimum , hausses des salaires , inflation

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-François Di Meglio image
Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.