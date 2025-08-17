Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Sociétéil y a 7 heures
Des policiers français montent la garde près d'un camion en feu lors d'une manifestation d'agriculteurs à Narbonne, le 26 janvier 2024.
Des policiers français montent la garde près d'un camion en feu lors d'une manifestation d'agriculteurs à Narbonne, le 26 janvier 2024. © ED JONES / AFP
Guerre civile en vue ?

La guerre civile devient une hypothèse de moins en moins improbable en France ou au Royaume-Uni : faut-il tenter de l’éviter… ou s’y préparer ?

David Betz, professeur de stratégie militaire au King's College à Londres, vient de publier un article retentissant sur les fractures qui se creusent au sein des sociétés occidentales et argumente sur la haute probabilité de conflits à venir.

avec Gérald PandelonetAurélien MarqetPhilippe d'Iribarne
author imageGérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020). 

author imageAurélien Marq

Aurélien Marq est haut fonctionnaire et polytechnicien, chargé des questions de sécurité intérieure.

author imagePhilippe d'Iribarne

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).

