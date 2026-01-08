La mer Baltique abrite de nombreux câbles sous-marins. (Image d'illustration)
INFRASTRUCTURES CRITIQUES SOUS MENACE
8 janvier 2026
Les câbles occidentaux passant sous la Baltique connaissent tous de « mystérieux » problèmes…
Après plusieurs sabotages de câbles sous-marins en mer Baltique, l’hypothèse d’accidents fortuits peine à convaincre. Ces incidents révèlent surtout l’extrême vulnérabilité des infrastructures numériques et énergétiques européennes.
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
