POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Emmanuel Grégoire sort largement en tête du premier tour des municipales dans la capitale.
See image caption
See copyright

MUNICIPALES 2026

16 mars 2026

Payan, Grégoire, les arbres qui cachaient les mille et une nuances de dilemme socialiste face à LFI…

A chaque élection, sa surprise ; celle du premier tour des municipales 2026 est venue de La France insoumise qui réalise des scores inattendus dans les villes de plus de trente mille habitants, devançant le Parti socialiste dans certains fiefs comme Toulouse, et se trouve en mesure d’arbitrer le deuxième tour dans la deuxième ville de France qu’est Marseille.

Photo of Anita Hausser
Anita Hausser Go to Anita Hausser page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

LFI , élections , Municipales , Parti Socialiste , Paris , Marseille , Lille , Roubaix

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Anita Hausser image
Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 

Populaires

1Entre guerre en Iran et troubles à Moscou, les grosses contrariétés de Vladimir Poutine
2En janvier, le déficit commercial de la France est tombé au plus bas depuis 15 ans, mais voilà pourquoi cela ne va pas durer
3Surveillance et Big Tech : et si nous assistions à l’émergence d’un nouveau complexe militaro-industriel pour le 21e siècle ?
4La réduction du nucléaire en Europe, une faute stratégique… soigneusement orchestrée par des lobbys qui avaient beaucoup à y gagner
5Voilà ce que pensent vraiment des Arabes les enfants de la bourgeoisie de gauche (et c’est un Français d’origine étrangère qui vous le dit)
6Faut-il être poli avec son IA ? Les termes de la réponse risquent de vous surprendre
7Ce bain de sang que le régime castriste risque d'infliger aux Cubains face à la révolte