MUNICIPALES 2026

16 mars 2026

Payan, Grégoire, les arbres qui cachaient les mille et une nuances de dilemme socialiste face à LFI…

A chaque élection, sa surprise ; celle du premier tour des municipales 2026 est venue de La France insoumise qui réalise des scores inattendus dans les villes de plus de trente mille habitants, devançant le Parti socialiste dans certains fiefs comme Toulouse, et se trouve en mesure d’arbitrer le deuxième tour dans la deuxième ville de France qu’est Marseille.