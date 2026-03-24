GUERRE EN UKRAINE
24 mars 2026
Vers un tournant dans la guerre en Ukraine ? Ce que le recul des troupes Russes face à la pression ukrainienne révèle vraiment
La contre-offensive ukrainienne ne renverse pas le rapport de force, mais elle révèle un rééquilibrage progressif : une armée capable de reprendre l’initiative localement, face à une Russie toujours dominante mais contrainte par ses propres limites.
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MOTS-CLESguerre en ukraine , Russie , contre-offensive , territoire libéré , oblasts , Vladimir Poutine , drones , Armée
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
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