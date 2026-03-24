POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des soldats ukrainiens de l'unité Black Wing, 116e brigade mécanisée, construisent des drones FPV dans un atelier situé près de la ligne de front de l'est de l'Ukraine, le 8 octobre 2025.
See image caption
See copyright

GUERRE EN UKRAINE

24 mars 2026

Vers un tournant dans la guerre en Ukraine ? Ce que le recul des troupes Russes face à la pression ukrainienne révèle vraiment

La contre-offensive ukrainienne ne renverse pas le rapport de force, mais elle révèle un rééquilibrage progressif : une armée capable de reprendre l’initiative localement, face à une Russie toujours dominante mais contrainte par ses propres limites.

Photo of Viatcheslav Avioutskii
Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

guerre en ukraine , Russie , contre-offensive , territoire libéré , oblasts , Vladimir Poutine , drones , Armée

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.