GUERRE EN UKRAINE

24 mars 2026

Vers un tournant dans la guerre en Ukraine ? Ce que le recul des troupes Russes face à la pression ukrainienne révèle vraiment

La contre-offensive ukrainienne ne renverse pas le rapport de force, mais elle révèle un rééquilibrage progressif : une armée capable de reprendre l’initiative localement, face à une Russie toujours dominante mais contrainte par ses propres limites.