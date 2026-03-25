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Fabrice Leggeri, député européen élu du Rassemblement national (RN), assiste au séminaire parlementaire du parti d'extrême droite français Rassemblement national (RN) à l'Assemblée nationale française à Paris le 14 septembre 2024.
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DEFENSE DE L'EUROPE

25 mars 2026

Enquête contre l’ex-patron de Frontex : protéger les frontières de l’UE relève-t-il vraiment de la complicité de crime contre l’humanité

Une information judiciaire vient d'être ouverte contre Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex et désormais eurodéputé RN, pour complicité de crimes contre l'humanité. En cause : les méthodes musclées employées pour refouler des migrants en Méditerranée. Mais cette mise en cause d'un haut fonctionnaire ayant appliqué le mandat même de l'agence européenne de surveillance des frontières pose une question vertigineuse — et potentiellement explosive pour toute politique migratoire future : faire respecter les frontières de l'Union peut-il, en droit, constituer un crime ? Décryptage.

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MOTS-CLES

Frontex , Fabrice Leggeri , enquête , crime contre l'humanité , immigration , morts , juges , ONG

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Eric Schoettl

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

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Thibault Mercier

Thibault Mercier est avocat et co-fondateur du Cercle Droit & Liberté.