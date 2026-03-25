DEFENSE DE L'EUROPE

25 mars 2026

Enquête contre l’ex-patron de Frontex : protéger les frontières de l’UE relève-t-il vraiment de la complicité de crime contre l’humanité

Une information judiciaire vient d'être ouverte contre Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex et désormais eurodéputé RN, pour complicité de crimes contre l'humanité. En cause : les méthodes musclées employées pour refouler des migrants en Méditerranée. Mais cette mise en cause d'un haut fonctionnaire ayant appliqué le mandat même de l'agence européenne de surveillance des frontières pose une question vertigineuse — et potentiellement explosive pour toute politique migratoire future : faire respecter les frontières de l'Union peut-il, en droit, constituer un crime ? Décryptage.