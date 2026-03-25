DEFENSE DE L'EUROPE
25 mars 2026
Enquête contre l’ex-patron de Frontex : protéger les frontières de l’UE relève-t-il vraiment de la complicité de crime contre l’humanité
Une information judiciaire vient d'être ouverte contre Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex et désormais eurodéputé RN, pour complicité de crimes contre l'humanité. En cause : les méthodes musclées employées pour refouler des migrants en Méditerranée. Mais cette mise en cause d'un haut fonctionnaire ayant appliqué le mandat même de l'agence européenne de surveillance des frontières pose une question vertigineuse — et potentiellement explosive pour toute politique migratoire future : faire respecter les frontières de l'Union peut-il, en droit, constituer un crime ? Décryptage.
14 min de lecture
MOTS-CLESFrontex , Fabrice Leggeri , enquête , crime contre l'humanité , immigration , morts , juges , ONG
THEMATIQUESJustice
Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.
Thibault Mercier est avocat et co-fondateur du Cercle Droit & Liberté.
Populaires
Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.
Thibault Mercier est avocat et co-fondateur du Cercle Droit & Liberté.