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Des passants défilent devant un tableau affichant les cours des actions à la Bourse de Taïwan à Taipei, le 9 mars 2026.
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ATLANTICO-BUSINESS

25 mars 2026

Guerre en Iran : cette méga crise économique qu’on ne voit pas venir derrière le fracas de la guerre en iran

Les marchés ne paniquent pas. Ils encaissent. Ils s’adaptent. Ils continuent d’avancer. Et pourtant… tout se fragilise. C’est bien le problème.

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MOTS-CLES

business , crise , marchés , Iran , pétrole , 2008

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.