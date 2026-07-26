FRACTURES
26 juillet 2026
L’ère du ressentiment : quand les démocraties occidentales sont déstabilisées par des diplômés amers sur ce que leur rapportent (ou pas…) leurs diplômes
Le ressentiment des diplômés nourrit-il une nouvelle forme de radicalité politique ? Deux chercheurs confrontent leurs analyses sur le déclassement, l'inflation des diplômes et les transformations du vote dans les démocraties occidentales.
9 min de lecture
Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.
François Dubet est sociologue spécialiste de l'éducation, professeur à l'Université Bordeaux II et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
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