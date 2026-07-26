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Blurred backgroundDes élèves assistant à une remise de diplômes. (Image d'illustration)
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FRACTURES

26 juillet 2026

L’ère du ressentiment : quand les démocraties occidentales sont déstabilisées par des diplômés amers sur ce que leur rapportent (ou pas…) leurs diplômes

Le ressentiment des diplômés nourrit-il une nouvelle forme de radicalité politique ? Deux chercheurs confrontent leurs analyses sur le déclassement, l'inflation des diplômes et les transformations du vote dans les démocraties occidentales.

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MOTS-CLES

démocratie , scolarité , diplômés , modèle Nate Silver , Enseignants , mépris , Déclassement , enseignement supérieur , populisme , éducation

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.

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François Dubet

François Dubet est sociologue spécialiste de l'éducation, professeur à l'Université Bordeaux II et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

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