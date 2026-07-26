FRACTURES

L’ère du ressentiment : quand les démocraties occidentales sont déstabilisées par des diplômés amers sur ce que leur rapportent (ou pas…) leurs diplômes

Le ressentiment des diplômés nourrit-il une nouvelle forme de radicalité politique ? Deux chercheurs confrontent leurs analyses sur le déclassement, l'inflation des diplômes et les transformations du vote dans les démocraties occidentales.