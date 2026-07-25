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Les tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld, en Allemagne, sont photographiées le 16 août 2024, peu avant leur démolition contrôlée. (Image d'illustration)
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POINT DE VUE

25 juillet 2026

Fusion nucléaire, la révolution qui va tout changer

À force de privilégier les énergies intermittentes et de marginaliser le nucléaire, l'Europe se serait engagée dans une transition énergétique aussi coûteuse qu'inefficace. Pour l'auteur, la véritable révolution se joue désormais ailleurs : dans la fusion nucléaire, qui pourrait rebattre les cartes de la production d'énergie.

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MOTS-CLES

nucléaire , tribune , société , énergie

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Etienne Blanc

Etienne Blanc sénateur du Rhône, Porte-voix de Nouvelle Energie

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David Lisnard

David Lisnard est Président de l’AMF, Maire (LR) de Cannes et Président de Nouvelle énergie.

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David Angevin

David Angevin est romancier, journaliste, conseiller politique et créateur de l'Université du Futur.

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Jean-Paul Oury

Docteur en histoire des sciences et technologies, Jean-Paul Oury est consultant et éditeur en chef du site Europeanscientist. com. Il est l'auteur de Greta a ressuscité Einstein (VA Editions, 2022), La querelle des OGM (PUF, 2006), Manifester des Alter-Libéraux (Michalon, 2007), OGM Moi non plus, (Business Editions, 2009) et Greta a tué Einstein: La science sacrifiée sur l’autel de l'écologisme (VA Editions, 2020).

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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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Christian Semperes

Christian Semperes est coach professionnel certifié RNCP 7 en développement personnel et superviseur de coachs. Il a travaillé à EDF pendant 36 ans dans les domaines de la production d’électricité d’origine nucléaire, du management des hommes et des femmes, du management des compétences et de l’andragogie (pédagogie pour adultes).

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Jean-Philippe Vuillez

Jean-Philippe Vuillez est président de la SFMN (Société Française de Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire).

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Murielle Fabre

maire de Lampertheim (Bas Rhin), Porte-voix de Nouvelle Energie

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Béatrice De Montille

porte-voix de Nouvelle Energie

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Stéphanie Von Euw
Stéphanie Von Euw est secrétaire Nationale de l'UMP Conseillère régionale, adjointe au maire Philippe Houillon (UMP) à Pontoise, et secrétaire nationale de l'UMP.

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