POINT DE VUE

Fusion nucléaire, la révolution qui va tout changer

À force de privilégier les énergies intermittentes et de marginaliser le nucléaire, l'Europe se serait engagée dans une transition énergétique aussi coûteuse qu'inefficace. Pour l'auteur, la véritable révolution se joue désormais ailleurs : dans la fusion nucléaire, qui pourrait rebattre les cartes de la production d'énergie.