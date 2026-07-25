POINT DE VUE
25 juillet 2026
Fusion nucléaire, la révolution qui va tout changer
À force de privilégier les énergies intermittentes et de marginaliser le nucléaire, l'Europe se serait engagée dans une transition énergétique aussi coûteuse qu'inefficace. Pour l'auteur, la véritable révolution se joue désormais ailleurs : dans la fusion nucléaire, qui pourrait rebattre les cartes de la production d'énergie.
7 min de lecture
MOTS-CLESnucléaire , tribune , société , énergie
THEMATIQUESSociété
Etienne Blanc sénateur du Rhône, Porte-voix de Nouvelle Energie
David Lisnard est Président de l’AMF, Maire (LR) de Cannes et Président de Nouvelle énergie.
David Angevin est romancier, journaliste, conseiller politique et créateur de l'Université du Futur.
Docteur en histoire des sciences et technologies, Jean-Paul Oury est consultant et éditeur en chef du site Europeanscientist. com. Il est l'auteur de Greta a ressuscité Einstein (VA Editions, 2022), La querelle des OGM (PUF, 2006), Manifester des Alter-Libéraux (Michalon, 2007), OGM Moi non plus, (Business Editions, 2009) et Greta a tué Einstein: La science sacrifiée sur l’autel de l'écologisme (VA Editions, 2020).
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
Christian Semperes est coach professionnel certifié RNCP 7 en développement personnel et superviseur de coachs. Il a travaillé à EDF pendant 36 ans dans les domaines de la production d’électricité d’origine nucléaire, du management des hommes et des femmes, du management des compétences et de l’andragogie (pédagogie pour adultes).
Jean-Philippe Vuillez est président de la SFMN (Société Française de Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire).
maire de Lampertheim (Bas Rhin), Porte-voix de Nouvelle Energie
porte-voix de Nouvelle Energie
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Etienne Blanc sénateur du Rhône, Porte-voix de Nouvelle Energie
David Lisnard est Président de l’AMF, Maire (LR) de Cannes et Président de Nouvelle énergie.
David Angevin est romancier, journaliste, conseiller politique et créateur de l'Université du Futur.
Docteur en histoire des sciences et technologies, Jean-Paul Oury est consultant et éditeur en chef du site Europeanscientist. com. Il est l'auteur de Greta a ressuscité Einstein (VA Editions, 2022), La querelle des OGM (PUF, 2006), Manifester des Alter-Libéraux (Michalon, 2007), OGM Moi non plus, (Business Editions, 2009) et Greta a tué Einstein: La science sacrifiée sur l’autel de l'écologisme (VA Editions, 2020).
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
Christian Semperes est coach professionnel certifié RNCP 7 en développement personnel et superviseur de coachs. Il a travaillé à EDF pendant 36 ans dans les domaines de la production d’électricité d’origine nucléaire, du management des hommes et des femmes, du management des compétences et de l’andragogie (pédagogie pour adultes).
Jean-Philippe Vuillez est président de la SFMN (Société Française de Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire).
maire de Lampertheim (Bas Rhin), Porte-voix de Nouvelle Energie
porte-voix de Nouvelle Energie