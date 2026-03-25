PROSPECTIVE POLITIQUE
25 mars 2026
Monter le son aussi fort que Mélenchon… mais en gagnant les élections ? Mode d’emploi pour la droite
Face à la domination médiatique de Jean-Luc Mélenchon, la droite hésite entre surenchère verbale et crédibilité électorale : peut-elle hausser le ton sans perdre sa capacité à gouverner ?
9 min de lecture
MOTS-CLESPolitique , droite , Union , RN , Milei , libéralisme
THEMATIQUESPolitique
Frédéric Mas est journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de Contrepoints.org. Après des études de droit et de sciences politiques, il a obtenu un doctorat en philosophie politique (Sorbonne-Universités).
Arnaud Benedetti est directeur de la Nouvelle Revue politique ainsi que professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, essayiste et spécialiste de la communication politique
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Frédéric Mas est journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de Contrepoints.org. Après des études de droit et de sciences politiques, il a obtenu un doctorat en philosophie politique (Sorbonne-Universités).
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