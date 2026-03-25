PROSPECTIVE POLITIQUE

25 mars 2026

Monter le son aussi fort que Mélenchon… mais en gagnant les élections ? Mode d’emploi pour la droite

Face à la domination médiatique de Jean-Luc Mélenchon, la droite hésite entre surenchère verbale et crédibilité électorale : peut-elle hausser le ton sans perdre sa capacité à gouverner ?