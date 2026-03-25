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Jean-Luc Mélenchon lors d'une homélie de campagne
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PROSPECTIVE POLITIQUE

25 mars 2026

Monter le son aussi fort que Mélenchon… mais en gagnant les élections ? Mode d’emploi pour la droite

Face à la domination médiatique de Jean-Luc Mélenchon, la droite hésite entre surenchère verbale et crédibilité électorale : peut-elle hausser le ton sans perdre sa capacité à gouverner ?

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MOTS-CLES

Politique , droite , Union , RN , Milei , libéralisme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Mas

Frédéric Mas est journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de Contrepoints.org. Après des études de droit et de sciences politiques, il a obtenu un doctorat en philosophie politique (Sorbonne-Universités).

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Arnaud Benedetti
Journaliste

Arnaud Benedetti est directeur de la Nouvelle Revue politique ainsi que professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, essayiste et spécialiste de la communication politique