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MAG

24 mars 2026

Comment la Chine s’est prise de passion pour ces auteurs antiques que nous délaissons

Derrière l’engouement chinois pour les classiques grecs se joue moins un simple intérêt académique qu’une stratégie culturelle et politique : utiliser l’Antiquité comme levier de puissance symbolique, face à un Occident qui doute de ses propres héritages.

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MOTS-CLES

Chine , Antiquité , histoire , culture , géopolitique , Xi Jinping , Occident , Confucius

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre-Antoine Donnet

Pierre-Antoine Donnet, ancien rédacteur en chef central de l’AFP, spécialiste de l’Asie, est l’auteur de Tibet mort ou vif et de Chine, le grand prédateur.