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Cette photographie montre l'entrée du Conseil Constitutionnel à Paris, le 22 janvier 2024.
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REPUBLIQUE DES JUGES ?

25 mars 2026

Ce clash au Conseil constitutionnel qui jette une lumière crue sur la (si) grande politisation des Sages du Palais-Royal

En limogeant sa secrétaire générale quelques mois seulement après sa nomination — du jamais-vu depuis 1958 —, le président du Conseil constitutionnel Richard Ferrand a involontairement braqué les projecteurs sur les coulisses d'une institution déjà fragilisée par sa nomination controversée. Derrière ce clash inédit, c'est toute la question de l'indépendance réelle des Sages qui ressurgit : jusqu'où la politique dicte-elle sa loi au Palais-Royal ?

Photo of Bertrand Mathieu
Photo of Jean-Pierre Camby
Bertrand Mathieu Go to Bertrand Mathieu page et Jean-Pierre Camby Go to Jean-Pierre Camby page

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MOTS-CLES

Conseil constitutionnel , Président , richard ferrand , Sages , république

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Mathieu
Bertrand Mathieu est professeur émérite de l’Université Paris1- Panthéon-Sorbonne ; Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel ; Ancien Conseiller d’Etat (S.Ex.) ; Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe
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Jean-Pierre Camby

Docteur en droit, Jean-Pierre Camby est administrateur à l’Assemblée nationale où il a notamment dirigé la division de la commission des finances. Il a été le chef du service juridique du Conseil constitutionnel entre 1992 et 1995. Hors cadre depuis 2019, il se consacre à des activités d’enseignement à l’université de Paris Saclay (UVSQ) et d’écriture.