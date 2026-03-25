REPUBLIQUE DES JUGES ?
25 mars 2026
Ce clash au Conseil constitutionnel qui jette une lumière crue sur la (si) grande politisation des Sages du Palais-Royal
En limogeant sa secrétaire générale quelques mois seulement après sa nomination — du jamais-vu depuis 1958 —, le président du Conseil constitutionnel Richard Ferrand a involontairement braqué les projecteurs sur les coulisses d'une institution déjà fragilisée par sa nomination controversée. Derrière ce clash inédit, c'est toute la question de l'indépendance réelle des Sages qui ressurgit : jusqu'où la politique dicte-elle sa loi au Palais-Royal ?
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THEMATIQUESJustice
Docteur en droit, Jean-Pierre Camby est administrateur à l’Assemblée nationale où il a notamment dirigé la division de la commission des finances. Il a été le chef du service juridique du Conseil constitutionnel entre 1992 et 1995. Hors cadre depuis 2019, il se consacre à des activités d’enseignement à l’université de Paris Saclay (UVSQ) et d’écriture.
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Docteur en droit, Jean-Pierre Camby est administrateur à l’Assemblée nationale où il a notamment dirigé la division de la commission des finances. Il a été le chef du service juridique du Conseil constitutionnel entre 1992 et 1995. Hors cadre depuis 2019, il se consacre à des activités d’enseignement à l’université de Paris Saclay (UVSQ) et d’écriture.