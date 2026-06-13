BOITE DE PANDORE
13 juin 2026
Bill Gates reconnaît ses infidélités, accuse Epstein d'avoir tenté de le manipuler : stratégie de défense ou première brèche dans le mur du silence ?
Les révélations de Bill Gates sur les pressions exercées par Jeffrey Epstein relancent les interrogations sur l’ampleur réelle du système d’influence et de compromission mis en place par le financier américain. Au-delà du cas Gates, l’affaire soulève des questions sur le silence des élites, les mécanismes de chantage et les ramifications internationales du réseau.
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THEMATIQUESSociété
Frédéric Ploquin, spécialiste des affaires de police et de justice, est l’auteur aux Editions Fayard de la série Parrains & caïds consacrée au banditisme. Journaliste à Marianne, il est l’auteur de la série diffusée sur France 5 sur les gangsters et la République.
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Frédéric Ploquin, spécialiste des affaires de police et de justice, est l’auteur aux Editions Fayard de la série Parrains & caïds consacrée au banditisme. Journaliste à Marianne, il est l’auteur de la série diffusée sur France 5 sur les gangsters et la République.