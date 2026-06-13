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Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, quitte le Capitole à Washington, le 10 juin 2026, après une audition à huis clos devant la commission de contrôle de la Chambre des représentants américaine. Bill Gates a affirmé n'avoir « fait de mal à personne » au moment de commencer son témoignage à huis clos devant les parlementaires américains concernant sa relation avec Jeffrey Epstein.
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BOITE DE PANDORE

13 juin 2026

Bill Gates reconnaît ses infidélités, accuse Epstein d'avoir tenté de le manipuler : stratégie de défense ou première brèche dans le mur du silence ?

Les révélations de Bill Gates sur les pressions exercées par Jeffrey Epstein relancent les interrogations sur l’ampleur réelle du système d’influence et de compromission mis en place par le financier américain. Au-delà du cas Gates, l’affaire soulève des questions sur le silence des élites, les mécanismes de chantage et les ramifications internationales du réseau.

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MOTS-CLES

Jeffrey Epstein , la France , Bill Gates , kompromat , Congrès américain

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Ploquin

Frédéric Ploquin, spécialiste des affaires de police et de justice, est l’auteur aux Editions Fayard de la série Parrains & caïds consacrée au banditisme. Journaliste à Marianne, il est l’auteur de la série diffusée sur France 5 sur les gangsters et la République.

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