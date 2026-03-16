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Des fonctionnaires vident une urne après la fermeture des bureaux de vote lors des élections municipales à la mairie de Perpignan, le 15 mars 2026.
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ENSEIGNEMENTS POUR 2027

16 mars 2026

LR / Macronie : l’alliance électorale qui fait plouf… jusqu’à redessiner 2027 ?

Au lendemain du premier tour des élections municipales, il apparaît que les alliances entre Les Républicains et les macronistes sont un échec dans de nombreuses villes.

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MOTS-CLES

élections , Municipales , alliance , Les Républicains , Macronie , Emmanuel Macron

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Dupuy

Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.

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