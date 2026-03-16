ENSEIGNEMENTS POUR 2027
16 mars 2026
LR / Macronie : l’alliance électorale qui fait plouf… jusqu’à redessiner 2027 ?
Au lendemain du premier tour des élections municipales, il apparaît que les alliances entre Les Républicains et les macronistes sont un échec dans de nombreuses villes.
12 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.