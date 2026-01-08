POLITIQUE
Donald Trump et Vladimir Poutine lors d'un sommet international avant la guerre en Ukraine. (Image d'illustration)

Donald Trump et Vladimir Poutine lors d'un sommet international avant la guerre en Ukraine. (Image d'illustration)

TU VEUX OU TU VEUX PAS ?

8 janvier 2026

Russie / Etats-Unis : le grand paradoxe Trump

À force de s’affranchir du droit international et de privilégier le rapport de force, la politique étrangère de l’administration Trump donne le sentiment d’une « russification » de Washington. Mais derrière les effets de style et la personnalisation du pouvoir, les logiques géopolitiques profondes restent largement inchangées.

Photo of Viatcheslav Avioutskii
Photo of Florent Parmentier
Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii page et Florent Parmentier Go to Florent Parmentier page

11 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

Florent Parmentier image
Florent Parmentier

Florent Parmentier est enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Il a récemment publié La Moldavie à la croisée des mondes (avec Josette Durrieu) ainsi que Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Il est le créateur avec Cyrille Bret du blog Eurasia Prospective

Pour le suivre sur Twitter : @FlorentParmenti

 

