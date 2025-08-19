Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Tribunes
Emmanuel Macron. (Image d'illustration) © MOHAMMED BADRA / AFP
Psychologie du Président

Le Joueur : complément d’enquête psychologique sur Emmanuel Macron

Devenu figure clivante, Emmanuel Macron se présente sans filiation et joue tous les rôles : père protecteur, séducteur, stratège. Entre personnalisation à outrance, goût du spectacle (JO, sommets, voyages), besoin de drame et volonté de « maîtriser le jeu », il cherche à reconquérir la scène après la dissolution. Mais derrière l’omniprésence, un paradoxe : un pouvoir émietté entre Élysée, gouvernement, Assemblée et corps intermédiaires, qui interroge sa capacité à gouverner plus qu’à se représenter.

avec Michel Fize
author imageMichel Fize

Michel Fize est un sociologue, ancien chercheur au CNRS, écrivain, ancien conseiller régional d'Ile de France, ardent défenseur de la cause animale.

Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages dont La Démocratie familiale (Presses de la Renaissance, 1990), Le Livre noir de la jeunesse (Presses de la Renaissance, 2007), L'Individualisme démocratique (L'Oeuvre, 2010), Jeunesses à l'abandon (Mimésis, 2016), La Crise morale de la France et des Français (Mimésis, 2017). Son dernier livre : De l'abîme à l'espoir (Mimésis, 2021)

Politique