Tribunesil y a 41 minutes
Psychologie du Président
Le Joueur : complément d’enquête psychologique sur Emmanuel Macron
Devenu figure clivante, Emmanuel Macron se présente sans filiation et joue tous les rôles : père protecteur, séducteur, stratège. Entre personnalisation à outrance, goût du spectacle (JO, sommets, voyages), besoin de drame et volonté de « maîtriser le jeu », il cherche à reconquérir la scène après la dissolution. Mais derrière l’omniprésence, un paradoxe : un pouvoir émietté entre Élysée, gouvernement, Assemblée et corps intermédiaires, qui interroge sa capacité à gouverner plus qu’à se représenter.