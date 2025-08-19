Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Messagerie Whatsapp. (Image d'illustration)
Messagerie Whatsapp. (Image d'illustration) © Reuters
Sous son œil

Lutte contre la pédocriminalité : la dangereuse solution de surveillance de TOUTES les communications privées qu’entend déployer l’UE

Le projet imposerait des mouchards dans les applications pour analyser toutes les images, y compris sur des messageries chiffrées, puis signaler automatiquement aux autorités. Faux positifs, conservation de données, consentement restreint et possible accès par des acteurs soumis au droit américain nourrissent les alertes. Les spécialistes prônent plutôt des moyens d’enquête renforcés et le démantèlement des réseaux, sans perquisition numérique permanente.

avec Pierre Beyssac
Pierre Beyssac

Pierre Beyssac est Porte-parole du Parti Pirate

Lutte contre la pédocriminalité : la dangereuse solution de surveillance de TOUTES les communications privées qu’entend déployer l’UE

