Le président iranien Ebrahim Raïssi et le président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une rencontre avec des jeunes Vénézuéliens au théâtre Teresa Carreño de Caracas, le 13 juin 2023.

Le président iranien Ebrahim Raïssi et le président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une rencontre avec des jeunes Vénézuéliens au théâtre Teresa Carreño de Caracas, le 13 juin 2023.

CAPTURE DE NICOLAS MADURO

4 janvier 2026

Du Venezuela à l’Iran : d’une chute de régime l’autre ? Ce jeu de dominos qui pourrait s'enchaîner de Caracas à Téhéran

Derrière l’alliance idéologique affichée entre Caracas et Téhéran se dessine un maillage beaucoup plus concret : circuits financiers opaques, blanchiment de capitaux et base arrière pour les élites de la République islamique. Alors que le régime de Nicolás Maduro vacille, la question se pose : la chute du Venezuela pourrait-elle fragiliser indirectement l’Iran en exposant l’un de ses principaux leviers de survie financière et géopolitique hors du Moyen-Orient, au risque d’un effet domino aux conséquences bien plus larges ?

14 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

