Une photo diffusée par le bureau du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le montre s'adressant à une réunion d'étudiants à Téhéran le 3 novembre 2025.
5 janvier 2026
Iran : ces discrets “coups de pouce” que préparent les Américains pour accélérer la chute du régime des mollahs
Téhéran à nouveau dans le viseur de Donald Trump ? Selon des informations en provenance d’Iran, des forces spéciales américaines pourraient d'ores et déjà être présentes et avoir été déployées en Iran ou dans un pays proche.
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
