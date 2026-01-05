POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une photo diffusée par le bureau du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le montre s'adressant à une réunion d'étudiants à Téhéran le 3 novembre 2025.

©

Une photo diffusée par le bureau du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le montre s'adressant à une réunion d'étudiants à Téhéran le 3 novembre 2025.

PROCHAINE CIBLE ?

5 janvier 2026

Iran : ces discrets “coups de pouce” que préparent les Américains pour accélérer la chute du régime des mollahs

Téhéran à nouveau dans le viseur de Donald Trump ? Selon des informations en provenance d’Iran, des forces spéciales américaines pourraient d'ores et déjà être présentes et avoir été déployées en Iran ou dans un pays proche.

Photo of Emmanuel Razavi
Emmanuel Razavi Go to Emmanuel Razavi page

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Razavi image
Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

Populaires

1Du Venezuela à l’Iran : d’une chute de régime à l’autre ? Ce jeu de dominos qui pourrait s'enchaîner de Caracas à Téhéran
2Venezuela : derrière le coup de Trump, un bouleversement majeur sur les marchés énergétiques mondiaux
3Et voilà ce que les différents bots IA prédisent pour 2026 lorsqu’on leur pose la question
4Iran : révélations sur le dispositif israélien visant à accélérer la chute du régime depuis l’intérieur
5La grande illusion : mais que reste-t-il du macronisme ?
6Et si le plus grand rival de François Hollande pour 2027 n’était ni Raphaël Glucksmann ni Jean-Luc Mélenchon mais…
7Brooklyn Beckham s’orphelinise, Elton John sort ses fils, le roi & la reine de Danemark zappent leur fille; Mick Jagger fête 2026 en léopard, Heidi Klum en free-miches; Jeff Bezos & Lauren Sanchez se mimilisent à Saint-Barth, Madonna se fourre à Marrakech