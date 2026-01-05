POLITIQUE
CI-GIT LE DROIT INTERNATIONAL

5 janvier 2026

Droit vs rapport de force au Venezuela… et en Iran : voilà pourquoi le débat sur Trump passe largement à côté de la réalité du XXIe siècle

Le recours à la force par Donald Trump au Venezuela rend de plus en plus illusoire le défi d’une gouvernance mondiale et d’une régulation ordonnée des conflits.

Donald Trump , droit international , Venezuela , ONU , OTAN , Etats-Unis , intervention militaire

THEMATIQUES

International
Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

