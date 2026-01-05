©
Un montage de photos d'archives de Donald Trump et de Nicolas Maduro.
CI-GIT LE DROIT INTERNATIONAL
5 janvier 2026
Droit vs rapport de force au Venezuela… et en Iran : voilà pourquoi le débat sur Trump passe largement à côté de la réalité du XXIe siècle
Le recours à la force par Donald Trump au Venezuela rend de plus en plus illusoire le défi d’une gouvernance mondiale et d’une régulation ordonnée des conflits.
10 min de lecture
MOTS-CLESDonald Trump , droit international , Venezuela , ONU , OTAN , Etats-Unis , intervention militaire
THEMATIQUESInternational
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
Populaires
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).