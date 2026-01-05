CI-GIT LE DROIT INTERNATIONAL

5 janvier 2026

Droit vs rapport de force au Venezuela… et en Iran : voilà pourquoi le débat sur Trump passe largement à côté de la réalité du XXIe siècle

Le recours à la force par Donald Trump au Venezuela rend de plus en plus illusoire le défi d’une gouvernance mondiale et d’une régulation ordonnée des conflits.