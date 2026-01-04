POLITIQUE
Le logo de DeepSeek, une entreprise chinoise d'intelligence artificielle qui développe des modèles de langage open source, et le logo de ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle d'OpenAI.

©

Le logo de DeepSeek, une entreprise chinoise d'intelligence artificielle qui développe des modèles de langage open source, et le logo de ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle d'OpenAI.

MME IRMIA

4 janvier 2026

Et voilà ce que les différents bots IA prédisent pour 2026 lorsqu’on leur pose la question

Pour ChatGPT, Gemini, Grok, Mistral, DeepSeek, l’année 2026 marquera une phase de bascule et de maturation. Intelligence artificielle devenue opérationnelle, monde géopolitique plus fragmenté, urgence climatique accrue et sociétés en quête d’authenticité dessinent un futur décisif. 2026 sera une année où l’innovation ne fera plus rêver, mais devra prouver son utilité.

Photo of Atlantico Rédaction
Atlantico Rédaction Go to Atlantico Rédaction page

10 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Atlantico Rédaction image
Atlantico Rédaction

