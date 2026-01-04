©
Un montage de photos d'archives de Donald Trump et de Nicolas Maduro.
4 janvier 2026
Venezuela : derrière le coup de Trump, un bouleversement majeur sur les marchés énergétiques mondiaux
Alors que Washington cherche à reprendre la main sur le Venezuela, l’enjeu dépasse largement le sort du régime de Caracas. Derrière l’offensive de Donald Trump se dessine une stratégie énergétique globale visant à sécuriser une domination continentale du pétrole, contenir les prix mondiaux et affaiblir des adversaires comme l’Iran ou la Russie. Le retour du brut vénézuélien sur les marchés pourrait ainsi bouleverser durablement les équilibres énergétiques, géopolitiques et stratégiques mondiaux.
8 min de lecture
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
