Le président Emmanuel Macron s'exprime lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil européen à Bruxelles, en Belgique, le 19 décembre 2025.

©

Le président Emmanuel Macron s'exprime lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil européen à Bruxelles, en Belgique, le 19 décembre 2025.

PROMESSES D'EMMANUEL MACRON

4 janvier 2026

La grande illusion : mais que reste-t-il du macronisme ?

Huit ans après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron laisse derrière lui un récit de « redressement économique » largement contesté. Croissance atone, dette hors de contrôle, désindustrialisation persistante et promesse libérale jamais tenue : à l’horizon 2026, le macronisme apparaît moins comme une rupture que comme la poursuite des impasses françaises.

Photo of Christophe Bouillaud
Photo of Philippe Crevel
Photo of Daniel Tourre
Christophe Bouillaud Go to Christophe Bouillaud page , Philippe Crevel Go to Philippe Crevel page et Daniel Tourre Go to Daniel Tourre page

16 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Bouillaud image
Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

Philippe Crevel image
Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Daniel Tourre image
Daniel Tourre
Daniel Tourre est notamment l'auteur de Pulp Libéralisme, la tradition libérale pour les débutants (Tulys, 2012) et porte-parole du "Collectif Antigone". 

 

