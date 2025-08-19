Politiqueil y a 1 heures
Bras de fer diplomatique
À pile ou face ? Quand le sort de l’Occident (et de l’Ukraine) se joue à la Maison Blanche
Réunion sous haute tension à la Maison Blanche: Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump tandis qu’Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron et d’autres Européens tentent d’infléchir la méthode américaine. Entre le cessez-le-feu préalable souhaité par l’Europe et le calendrier plus direct voulu par Washington, les approches divergent. L’épisode d’Anchorage et l’agenda sino-russe nourrissent l’urgence de la Maison Blanche. Au delà de l’Ukraine, c’est la cohésion de l’Occident qui se joue.