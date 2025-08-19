Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Politiqueil y a 1 heures
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse aux médias lors d'un point de presse à Kiev, le 4 juin 2025. (Image d'illustration)
Bras de fer diplomatique

À pile ou face ? Quand le sort de l’Occident (et de l’Ukraine) se joue à la Maison Blanche

Réunion sous haute tension à la Maison Blanche: Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump tandis qu’Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron et d’autres Européens tentent d’infléchir la méthode américaine. Entre le cessez-le-feu préalable souhaité par l’Europe et le calendrier plus direct voulu par Washington, les approches divergent. L’épisode d’Anchorage et l’agenda sino-russe nourrissent l’urgence de la Maison Blanche. Au delà de l’Ukraine, c’est la cohésion de l’Occident qui se joue.

avec Viatcheslav Avioutskii
author imageViatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales. Ses domaines d’expertise s’orientent principalement vers l’Europe centrale et l’Europe de l’Est, plus précisément la Russie et l’Ukraine. 

En matière de recherche, ses centres d’intérêt vont aux facteurs de l’investissement direct à l’étranger, aux regroupements régionaux en matière d’innovation et de gouvernance institutionnelle. 

En tant que professeur, Viatcheslav Avioutskii enseigne l’environnement international des affaires et son impact sur la prise de décision des entreprises multinationales qui opèrent dans le contexte hautement instable des pays émergents ou en transition. 

Il dispose d’un double doctorat, l’un en géographie (géopolitique) obtenu à l’Université Paris 8 en 2003,  l’autre en Business soutenu à l’Université Lyon 3 en 2012. Il est également habilité à diriger des recherches (HDR 2017).

