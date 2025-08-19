À pile ou face ? Quand le sort de l’Occident (et de l’Ukraine) se joue à la Maison Blanche

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales. Ses domaines d’expertise s’orientent principalement vers l’Europe centrale et l’Europe de l’Est, plus précisément la Russie et l’Ukraine.

En matière de recherche, ses centres d’intérêt vont aux facteurs de l’investissement direct à l’étranger, aux regroupements régionaux en matière d’innovation et de gouvernance institutionnelle.

En tant que professeur, Viatcheslav Avioutskii enseigne l’environnement international des affaires et son impact sur la prise de décision des entreprises multinationales qui opèrent dans le contexte hautement instable des pays émergents ou en transition.

Il dispose d’un double doctorat, l’un en géographie (géopolitique) obtenu à l’Université Paris 8 en 2003, l’autre en Business soutenu à l’Université Lyon 3 en 2012. Il est également habilité à diriger des recherches (HDR 2017).