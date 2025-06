Statistiques

Plus du quart des abus sexuels commis au Royaume-Uni sont le faits de ressortissants étrangers

Selon des chiffres du ministère de la Justice obtenus par le Centre for Migration Control, près de 30 % des condamnations pour agressions sexuelles sur des femmes en Angleterre et au pays de Galles en 2023 concernaient des ressortissants étrangers, alors qu’ils ne représentent que 11 % de la population. Le think tank y voit une alerte majeure sur les effets de la migration de masse et plaide pour des mesures strictes, comme la publication des statistiques de condamnation par nationalité et la mise en place d’une “liste rouge” migratoire. La controverse enfle, entre préoccupations sécuritaires, tensions politiques et risques de stigmatisation.