Censure, justice, porno, retour

Pornhub, Redtube et YouPorn : retour au clic

Ils avaient disparu sans préavis début juin, bloqués volontairement par leur hébergeur chypriote Aylo en réaction à l’arrêté imposant aux sites X de l’Union européenne de contrôler l’âge de leurs utilisateurs. Vendredi, Youporn, Pornhub et Redtube ont discrètement rouvert leurs pages aux internautes français. La raison ? Une suspension provisoire décidée par le tribunal administratif de Paris, qui laisse en suspens l’application de la loi française de 2024. Cette dernière contraint les plateformes pour adultes à mettre en place des systèmes d’identification respectant le principe de double anonymat. Aylo, qui revendique sept millions d’utilisateurs quotidiens en France, défend quant à lui une vérification intégrée aux appareils, plus discrète et moins intrusive. En attendant la décision du Conseil d’État, la guerre des méthodes est relancée et les sites, eux, sont de retour.