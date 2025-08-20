Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Le chef américain Josh Haner prépare un plat à base de condiments à base d'algues, entouré de bacs à algues, à Ballstad, près de Flakstad, dans les îles Lofoten, le 3 mars 2024.
Alimentation

Ces facteurs psychologiques et culturels qui poussent les Occidentaux à se priver des bienfaits nutritifs des algues

Riches en nutriments et bénéfiques pour l’environnement, les algues semblent être l’aliment du futur. Pourtant, elles peinent à trouver leur place dans l’assiette des Occidentaux. Pourquoi un tel décalage entre leur potentiel et leur consommation ? Une étude comparative entre le Japon et le Royaume-Uni met en lumière les freins culturels et psychologiques qui expliquent cette réticence.

avec Steven David Pickering
author imageSteven David Pickering

Steven David Pickering est professeur honoraire en relations internationales à l'Université Brunel de Londres.

