Alimentation

Ces facteurs psychologiques et culturels qui poussent les Occidentaux à se priver des bienfaits nutritifs des algues

Riches en nutriments et bénéfiques pour l’environnement, les algues semblent être l’aliment du futur. Pourtant, elles peinent à trouver leur place dans l’assiette des Occidentaux. Pourquoi un tel décalage entre leur potentiel et leur consommation ? Une étude comparative entre le Japon et le Royaume-Uni met en lumière les freins culturels et psychologiques qui expliquent cette réticence.