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Un couple préparant le repas.
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CUISINE EN FAMILLE

17 mai 2026

La grossesse est l'occasion de modifier les habitudes alimentaires familiales avant l'arrivée du bébé

La grossesse constitue un moment clé pour repenser les habitudes alimentaires du foyer. Cette période de transition peut favoriser la mise en place de nouveaux réflexes culinaires, plus sains et mieux organisés, impliquant l’ensemble de la famille.

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MOTS-CLES

enfants , société , naissance , bébés , mère , femme , couple , rôle , famille , traditions , accouchement , père , nouveau-né , Alimentation , nourriture , repas , cuisine , menu , plats , sandwichs , Nutrition , bienfaits , gras , sucre , protéines , recettes

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Chagit Peles

Chagit Peles est doctorante en santé des populations à l'Université Bar-Ilan.

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Netalie Shloim

Netalie Shloim est maître de conférences en conseil et psychothérapie au sein de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Leeds.

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