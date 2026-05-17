CUISINE EN FAMILLE
17 mai 2026
La grossesse est l'occasion de modifier les habitudes alimentaires familiales avant l'arrivée du bébé
La grossesse constitue un moment clé pour repenser les habitudes alimentaires du foyer. Cette période de transition peut favoriser la mise en place de nouveaux réflexes culinaires, plus sains et mieux organisés, impliquant l’ensemble de la famille.
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A PROPOS DES AUTEURS
Chagit Peles est doctorante en santé des populations à l'Université Bar-Ilan.
Netalie Shloim est maître de conférences en conseil et psychothérapie au sein de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Leeds.
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A PROPOS DES AUTEURS
Chagit Peles est doctorante en santé des populations à l'Université Bar-Ilan.
Netalie Shloim est maître de conférences en conseil et psychothérapie au sein de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Leeds.