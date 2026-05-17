CUISINE EN FAMILLE

17 mai 2026

La grossesse est l'occasion de modifier les habitudes alimentaires familiales avant l'arrivée du bébé

La grossesse constitue un moment clé pour repenser les habitudes alimentaires du foyer. Cette période de transition peut favoriser la mise en place de nouveaux réflexes culinaires, plus sains et mieux organisés, impliquant l’ensemble de la famille.