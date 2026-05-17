SECRET DES MARATHONIENS

17 mai 2026

Gels énergétiques : ce que les coureurs doivent savoir avant d’en ingurgiter

Très prisés des marathoniens et des coureurs d’endurance, les gels énergétiques se sont imposés comme un carburant incontournable lors des efforts prolongés. Pourtant, malgré leur praticité et leur promesse de performance, leur efficacité réelle et leur tolérance par l’organisme font encore débat chez les spécialistes de la nutrition sportive.