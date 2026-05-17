SECRET DES MARATHONIENS
17 mai 2026
Gels énergétiques : ce que les coureurs doivent savoir avant d’en ingurgiter
Très prisés des marathoniens et des coureurs d’endurance, les gels énergétiques se sont imposés comme un carburant incontournable lors des efforts prolongés. Pourtant, malgré leur praticité et leur promesse de performance, leur efficacité réelle et leur tolérance par l’organisme font encore débat chez les spécialistes de la nutrition sportive.
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Mayur Ranchordas est professeur de nutrition sportive appliquée et consultant en nutrition sportive à l'Université Sheffield Hallam.
Alan Ruddock est professeur associé de physiologie et de performance du sport à l'Université Sheffield Hallam.
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Mayur Ranchordas est professeur de nutrition sportive appliquée et consultant en nutrition sportive à l'Université Sheffield Hallam.
Alan Ruddock est professeur associé de physiologie et de performance du sport à l'Université Sheffield Hallam.