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Des coureurs participent au marathon de Londres, le 26 avril 2026.
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SECRET DES MARATHONIENS

17 mai 2026

Gels énergétiques : ce que les coureurs doivent savoir avant d’en ingurgiter

Très prisés des marathoniens et des coureurs d’endurance, les gels énergétiques se sont imposés comme un carburant incontournable lors des efforts prolongés. Pourtant, malgré leur praticité et leur promesse de performance, leur efficacité réelle et leur tolérance par l’organisme font encore débat chez les spécialistes de la nutrition sportive.

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MOTS-CLES

sport , course , marathon , marathonien , coureurs , course à pied , effort , fatigue , gel , gel énergétique , santé , Conséquences , effets secondaires , muscles , bienfaits , atouts , dangers , risques , fatigue musculaire , Nutrition , Alimentation , nourriture

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Mayur Ranchordas

Mayur Ranchordas est professeur de nutrition sportive appliquée et consultant en nutrition sportive à l'Université Sheffield Hallam.

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Alan Ruddock

Alan Ruddock est professeur associé de physiologie et de performance du sport à l'Université Sheffield Hallam.

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