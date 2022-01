Prospective 2022

Vu du futur

Ce que nos descendants risquent de retenir de notre gestion de la pandémie de Covid

La pandémie de Covid-19 a permis au monde entier de réaliser que les virus respiratoires se transmettaient quasi-exclusivement par les microgouttelettes contaminées de notre respiration. Des solutions devront être adoptées à l'avenir afin de permettre de respirer un air intérieur qui ne risque plus de transmettre les virus et d'améliorer les standards de qualité et de sécurité.