Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 2 au 8 août

Sociétéil y a 7 heures
Un homme se tient devant le « menu » de différentes drogues vendues par des dealers, tagué sur la façade d'un immeuble d'un quartier d'Avignon, dans le sud de la France, le 13 mars 2025.
Un homme se tient devant le « menu » de différentes drogues vendues par des dealers, tagué sur la façade d'un immeuble d'un quartier d'Avignon, dans le sud de la France, le 13 mars 2025. © GABRIEL BOUYS / AFP
Fléau

Gang Yoda et DZ Mafia : les poids lourds du narcotrafic français en pleine croissance

Naguère déconcentré entre petits groupes criminels, le narcotrafic français semble désormais se centraliser et s'organiser autour des grandes bandes marseillaises.

avec Kimberley BortetXavier Raufer
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »
author imageXavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

 

Voir la bio »

Gang Yoda et DZ Mafia : les poids lourds du narcotrafic français en pleine croissance

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés