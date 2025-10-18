Fautes politiques

Inculture économique et crise politique : l’accablante responsabilité du Parti socialiste dans le chaos français

Face à une crise politique marquée par l’instabilité et l’incohérence des positions économiques, certains observateurs pointent une responsabilité largement sous-estimée : l’inculture économique des élites, en particulier au sein du Parti socialiste. Entre confusions fondamentales sur la nature des richesses, discours démagogiques et stratégie électoraliste, l’économie devient un outil de communication plus qu’un objet de compréhension.