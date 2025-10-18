Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 4 au 10 octobre

Economieil y a 4 heures
Le premier secrétaire national du Parti socialiste, Olivier Faure, s'adresse à la presse aux côtés de la secrétaire adjointe du parti, Johanna Rolland, du président du groupe Socialiste et apparentés à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, et du président du groupe Écologiste et républicain au Sénat, Patrick Kanner, après une réunion avec le Premier ministre, le 17 septembre 2025.
Le premier secrétaire national du Parti socialiste, Olivier Faure, s'adresse à la presse aux côtés de la secrétaire adjointe du parti, Johanna Rolland, du président du groupe Socialiste et apparentés à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, et du président du groupe Écologiste et républicain au Sénat, Patrick Kanner, après une réunion avec le Premier ministre, le 17 septembre 2025. © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Fautes politiques

Inculture économique et crise politique : l’accablante responsabilité du Parti socialiste dans le chaos français

Face à une crise politique marquée par l’instabilité et l’incohérence des positions économiques, certains observateurs pointent une responsabilité largement sous-estimée : l’inculture économique des élites, en particulier au sein du Parti socialiste. Entre confusions fondamentales sur la nature des richesses, discours démagogiques et stratégie électoraliste, l’économie devient un outil de communication plus qu’un objet de compréhension.

avec Pierre BentataetBertrand Martinot
author imagePierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

Voir la bio »
author imageBertrand Martinot

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023. 

Voir la bio »

Inculture économique et crise politique : l’accablante responsabilité du Parti socialiste dans le chaos français

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

PolitiqueSocialSociété