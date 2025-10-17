Et si le plus grand danger pour l’économie française n’était pas le vote d’un budget sans queue ni tête mais…

Marion Delaigue, avocate, a rejoint le Cabinet Earth en mars 2013 pour renforcer le développement du cabinet et en particulier, celui du pôle Ressources et Services publics essentiels.

Avocate en droit public des affaires, Marion a également travaillé au sein des cabinets ministériels du Ministre de l'Intérieur et du Premier ministre pour s'assurer du bon fonctionnement du processus législatif et de l'approbation des réformes gouvernementales de 2005 à 2007, puis auprès du Secrétaire général d'un groupe français du CAC 40 pour la conduite d'un projet de construction d'une Fondation d'intérêt général sur le domaine public parisien.

Forte de son expertise des affaires institutionnelles et règlementaires et sa parfaite maîtrise des rouages de la décision publique à tous les échelons du pouvoir, Marion intervient au sein du cabinet Earth avocats sur les dossiers de droit institutionnel public, de passation et d'exécution des contrats publics et le montage de projets publics complexes. Elle a notamment pour mission de renforcer le développement du pôle Ressources et Services publics essentiels, en particulier dans les secteurs de l'eau, des déchets et services publics locaux essentiels.

