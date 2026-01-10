©
Drapeau Français. (Image d'illustration)
ATLANTICO-BUSINESS
10 janvier 2026
Mercosur, budget, dette, impôts, services publics… Le modèle français craque de partout
En ce début d’année, le monde économique ne croit plus à la résilience du modèle français. Blocage politique, absence de cap budgétaire et refus des réformes font désormais craindre un décrochage durable.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
