POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Drapeau Français. (Image d'illustration)

©

Drapeau Français. (Image d'illustration)

ATLANTICO-BUSINESS

10 janvier 2026

Mercosur, budget, dette, impôts, services publics… Le modèle français craque de partout

En ce début d’année, le monde économique ne croit plus à la résilience du modèle français. Blocage politique, absence de cap budgétaire et refus des réformes font désormais craindre un décrochage durable.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Les 6 raisons qui font qu’un Iran post mollahs ne sera pas un crash à l’irakienne
2Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ait jamais donné la légitimité pour le faire
3Matthieu Pigasse, « Bolloré de gauche » et agent commercial de BYD
4Iran : vers un coup d'Etat militaire pour tenter de sauver ce qui peut l'être du régime islamiste ?
5Crispations sur le Mercosur : le symptôme d’un mal très français
6Ce parfum de goulag qui flotte sur l'Europe
7Trump affole les hebdos… et le RN; Marianne voit Marine Le Pen en deuil de la présidentielle, L’Express Lecornu plus proche de Macron que jamais, Le Nouvel Obs Dati & Chikirou en convergence des brutes; Hollande assassine son successeur