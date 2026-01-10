©
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping échangent des documents lors d'une cérémonie de signature à l'issue de leurs entretiens au Kremlin à Moscou, le 8 mai 2025. (Image d'illustration)
STRATEGIE DE PUISSANCE
10 janvier 2026
À la Russie la guerre hybride, à la Chine la guerre invisible (et voilà pourquoi Donald Trump est sans doute celui qui l’a le mieux compris)
Le Parti communiste chinois veut affirmer sa puissance face à l’Occident mais souhaite que les conflits qu’il entretient restent dans l’ombre. La Chine attaque régulièrement des démocraties dans tous les domaines (économique, cybernétique, militaire et social) et s’offusque lorsque les Etats-Unis réagissent.
MOTS-CLESgéopolitique , conflits , guerre hybride , États-Unis , Venezuela , Hugo Chavez , Nicolas Maduro , Russie
THEMATIQUESGéopolitique
Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
