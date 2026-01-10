POLITIQUE
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping échangent des documents lors d'une cérémonie de signature à l'issue de leurs entretiens au Kremlin à Moscou, le 8 mai 2025. (Image d'illustration)

©

STRATEGIE DE PUISSANCE

10 janvier 2026

À la Russie la guerre hybride, à la Chine la guerre invisible (et voilà pourquoi Donald Trump est sans doute celui qui l’a le mieux compris)

Le Parti communiste chinois veut affirmer sa puissance face à l’Occident mais souhaite que les conflits qu’il entretient restent dans l’ombre. La Chine attaque régulièrement des démocraties dans tous les domaines (économique, cybernétique, militaire et social) et s’offusque lorsque les Etats-Unis réagissent.

Photo of François Chauvancy
Photo of Viatcheslav Avioutskii
François Chauvancy Go to François Chauvancy page et Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii page

18 min de lecture

MOTS-CLES

géopolitique , conflits , guerre hybride , États-Unis , Venezuela , Hugo Chavez , Nicolas Maduro , Russie

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
François Chauvancy image
François Chauvancy

Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».

Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

