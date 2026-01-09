©
Des commerçants manifestent dans les rues de Téhéran le 29 décembre 2025 contre la situation économique et la chute du rial iranien. Certains commerçants ont fermé leurs boutiques ce jour-là pour protester contre les difficultés économiques et la forte volatilité du rial, ont rapporté les médias iraniens, faisant suite à des manifestations similaires la veille.
9 janvier 2026
Les 6 raisons qui font qu’un Iran post mollahs ne sera pas un crash à l’irakienne
Alors que des milliers de personnes sont descendues dans les rues à travers le pays dans la nuit de jeudi et vendredi, à Téhéran mais aussi à Tabriz ou Mashhad, la répression se poursuit en Iran, où le mouvement de contestation du pouvoir a déjà fait une quarantaine de morts. Menacé par Trump, le régime des Mollahs a récemment coupé internet et agite le spectre d'un risque de déstabilisation à l'irakienne en cas de chute. Menace crédible ou pur leurre ? Décryptage.
9 min de lecture
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
