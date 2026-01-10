POLITIQUE
"Public", "Closer" et "Voici".

REVUE DE PRESSE PEOPLE

10 janvier 2026

Hugh Jackman pense remariage, Madonna se bambolise; Olympia de Grèce bat Charlène de Monaco, Melinda Gates obtient 3 PIB de la Zambie pour son divorce, Nicky Hilton se privatise une rame, Mickey Rourke est sdf; la fille d’Elon Musk se dévêt pour Rihanna

Nouvelle année, mêmes obsessions. Les hebdos people ouvrent 2026 entre sourires forcés, amours rassurantes et icônes qu’on regarde vieillir en silence. On célèbre, on montre, on rassure, pendant que le temps fait son travail. Derrière les paillettes, le people tente surtout de retenir ce qui glisse.

20 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.