Menace des drones

Défense anti-aérienne au laser : Israël réussit une révolution technologique militaire dont l’Europe aurait bien besoin

Alors que la menace des drones ne cesse de croître sur les champs de bataille modernes, Israël affirme avoir franchi un cap technologique avec son système de défense laser Iron Beam, capable de neutraliser des cibles pour moins de 5 dollars l’unité. Une révolution à courte portée, mais à fort potentiel stratégique et économique, qui remet en question les modèles actuels de défense aérienne.