Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 4 au 10 octobre

Peopleil y a 4 heures
"Voici", "Public" et "Closer".
"Voici", "Public" et "Closer".
Revue de Presse People

Charles III veut virer Andrew de la Jarretière; Kevin Federline dit TOUT sur son mariage avec Britney Spears, Ariana Grande annule le sien; Paris Jackson renonce à l’héroïne, Stéphanie de Monaco à ses cheveux; Katy Perry & Justin Trudeau se yacht-palpent

Entre révélations, ruptures et renaissances, la planète people est en surchauffe. Charles III envisage de destituer le prince Andrew, Kevin Federline balance tout sur Britney, Ariana Grande met fin à ses fiançailles, Paris Jackson fête sa sobriété, Stéphanie de Monaco sa nouvelle coupe, et Katy Perry… Justin Trudeau. Une semaine où glamour, scandales et coups de cœur s’entrechoquent dans un tourbillon parfaitement médiatique.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Charles III veut virer Andrew de la Jarretière; Kevin Federline dit TOUT sur son mariage avec Britney Spears, Ariana Grande annule le sien; Paris Jackson renonce à l’héroïne, Stéphanie de Monaco à ses cheveux; Katy Perry & Justin Trudeau se yacht-palpent

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Média