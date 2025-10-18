Peopleil y a 4 heures
Revue de Presse People
Charles III veut virer Andrew de la Jarretière; Kevin Federline dit TOUT sur son mariage avec Britney Spears, Ariana Grande annule le sien; Paris Jackson renonce à l’héroïne, Stéphanie de Monaco à ses cheveux; Katy Perry & Justin Trudeau se yacht-palpent
Entre révélations, ruptures et renaissances, la planète people est en surchauffe. Charles III envisage de destituer le prince Andrew, Kevin Federline balance tout sur Britney, Ariana Grande met fin à ses fiançailles, Paris Jackson fête sa sobriété, Stéphanie de Monaco sa nouvelle coupe, et Katy Perry… Justin Trudeau. Une semaine où glamour, scandales et coups de cœur s’entrechoquent dans un tourbillon parfaitement médiatique.
Le sujet vous intéresse ?
Mots-Clés
Kate Middleton , Charles III , prince Andrew , Britney Spears , Nicolas Sarkozy , Carla Bruni , people , Revue de presse people , Eminem , Diane Keaton , Al Pacino , Ariana Grande , Paris Jackson , Cruz Beckham , Becks , Lily Rose Depp , Kevin Federline , Stéphanie de Monaco , Katy Perry , Justin Trudeau , Timothée Chalamet , Kylie Jenner , meghan markle , kris jenner , Kim Kardashian