Le président américain Donald Trump. (Image d'illustration)

©

Le président américain Donald Trump. (Image d'illustration)

MEMES CAUSES, MEMES EFFETS

12 janvier 2026

Et l’impact des tarifs Trump sur la réindustrialisation de l’Amérique est… exactement celui qu’on pouvait attendre

L’année 2025 a été une mauvaise année pour l’industrie américaine et les statistiques qui viennent d’être publiées montrent qu’elle s’est conclue par un mois de décembre de forte contraction.

Photo of Pierre Bentata
Photo of Jean-Marc Siroën
Pierre Bentata et Jean-Marc Siroën

10 min de lecture

0:00min
100%



Etats-Unis , Donald Trump , tarifs , guerre commerciale , entreprises , protectionnisme , investissement



Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata image
Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

Jean-Marc Siroën image
Jean-Marc Siroën

Jean-Marc Siroën est professeur émérite d'économie à l'Université PSL-Dauphine. Il est spécialiste d’économie internationale et a publié de nombreux ouvrages et articles sur la mondialisation. Il est également l'auteur d'un récit romancé (en trois tomes) autour de l'économiste J.M. Keynes : "Mr Keynes et les extravagants". Site : www.jean-marcsiroen.dauphine.fr

 

